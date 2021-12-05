Украинская «Роксолана», актриса театра и кино Ольга Сумская впечатлила эффектным образом на открытии известного монастыря – звезда перевоплотилась в исторического персонажа.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Сумская решила вспомнить один из образов, которые она воплотила в жизнь. Актриса опубликовала архивное фото, на котором позировала в наряде княгини. Звезда стояла на улице, подняв руки к небу.

«1997 год. В образе Княгини Ольги. Открытие Михайловского Золотоверхого», - подписала фото Ольга.

Отметим, что Ольга Сумская является Заслуженной и Народной артисткой Украины. Свою карьеру звезда начала в далеком в 1988 году после окончания института. Известно, что Ольга и ее сестра Наталья родились в семье актеров. Обе дочки пошли по стопам своих родителей. Звездную династию продолжила и дочка Ольги Сумской Тоня Паперная. Сейчас она строит свою карьеру в России, где вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча.

Напомним, что Ольга Сумская показала своих элитных домашних питомцев: "Джеся, прости...".

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