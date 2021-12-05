Українська актриса Ольга Сумська, що отримала широку популярність з головною роллю в серіалі "Роксолана", викликала фурор яскравими кадрами.

Так, 55-річна Сумська поділилася фото-спогадами у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися кадри, проскрольте вниз).

Ольга відпочивала минулої зими в Яремче - українському гірсько-лижному курорті, розташованому в Івано-Франківській області. Компанію актрисі склали її чоловік актор Віталій Борисюк і молодша донька Анна.

На кадрах сімейство позує на схилі засніженої гори, всі троє на лижах і в спецекіперуванні. Також Сумська показала серію студійних кадрів в національних костюмах на тлі снігових заметів.

"Свято наближається!🎄❄️⛷", - підписала Ольга.

Тим самим актриса пробудила в українцях різдвяний настрій. Користувачі кинулися коментувати:

"❤️ Супер!❤️"

"Ви дуже красива 🙌"

"Олю, гарного Вам відпочинку! ❤️"

"Мяш-мяшечки.🐈"

Додамо, минулого року кадри зимових розваг Ольги Сумської у Карпатах викликали в Мережі переполох. Тоді був розпал жорсткого карантину через коронавірус і багато хто висловив актрисі своє невдоволення.

"Ольга красуня звичайно. Завжди захоплювалася, але блін де справедливість?! Значить десь немає ковіду, ніс до носа балдіють там, а ми тут знову сидимо на карантині. Взагалі не зрозуміти - одна країна, десь є локдаун, а десь його немає, виходить так", - коментувала одна з користувачок.

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