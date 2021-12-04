Знаменита українська актриса Ольга Сумська поділилася спекотними знімками зі справжніми красенями, які не тільки володіють ідеальними тілами, а й займаються важливими проблемами.

Як пише Politeka.net, 55-річна артистка поділилася надихаючим постом на своїй сторінці в Instagram. Сумський вирішила показати українцям ефектну акцію австралійських пожежників, які вже не перший рік привертають увагу до проблеми безпритульних тварин.

Борці з вогнем з Австралії раз на рік випускають календар, на якому позують без сорочок, демонструючи ідеальні кубики преса і накачані руки. Поруч з красенями можна побачити братів наших менших. Гроші, отримані від продажу цих календарів, направляються в місцеві притулки для тварин.

Сумській явно опинилася під враженням від цієї акції.

"Ділюся щорічним календарем австралійських пожежників! Хороший приклад ставлення до безпритульних тварин! Календар вийшов вже двадцять дев'ятим тиражем! А всі зібрані кошти від продажу передають притулкам для тварин!", - написала актриса.

Вона опублікувала фото деяких пожежників з тваринами.

Українці не змогли пройти повз.

"Де купити", "Ось це красені", "красиві хлопці і собаки", "Хочу собі такий календар", "Ох і Оля!", "Ой який котик", "а чому б нашим зіркам шоу-бізнесу щось подібне не зробити і передати притулкам виручені кошти", "дивлюся на них і хочеться зробити пожежу", - пишуть люди.

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