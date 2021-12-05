Известная телеведущая, звезда телеканала «1+1» Маричка Падалко, которая впервые за 10 лет уехала в отпуск со своей семьей, рассказала о своих приключениях.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм телеведущая опубликовала фото возле египетских пирамид.

«Каир и пирамиды. Это то, ради чего мы в Египте выбрали именно Хургаду для отдыха, а не Шарм. И эта экскурсия даже превысила наши ожидания, потому что у нас в семье два историка: Егор – по образованию и Миха – по призванию. «Да это просто – как учебник всемирной истории 6 класса» – сказал кто-то из наших детей, когда мы были уже в египетской столице», - поделилась впечатлениями Падалко.

По ее словам, путешествие в Каир очень утомительное, поэтому туда стоит отправляться только со взрослыми детьми. Поездка заняла у них целые сутки.

«Мы выбрали путешествие с посещением Национального исторического музея – там зал Тутанхамона – его маска и его саркофаг, и все самые известные реликвии древнего Египта», - рассказала телеведущая.

Она добавила, что Каир можно считать настоящим зеркалом арабского мира.

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