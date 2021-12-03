Зірка телеканалу "1+1" і популярна українська телеведуча Марічка Падалко показала себе в купальнику за межами України.

Як передає Politeka.net, Марічка Падалко є відомою українською журналісткою та ведучою. Вона працює на телеканалі "1+1" з 2002-го року, і з 2006-го року є ведучою "ТСН".

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Марічка Падалко вперше за 10 років покинула Україну і вирушила на сімейний відпочинок до Єгипту. На кадрі телеведуча показала, як виглядає в синьому роздільному купальнику.

Шанувальники телеведучої залишили їй безліч коментарів: "Яка красуня", "У вас дуже хороша жіночна фігура", "Марічка, ну ви та красоточка, я завжди милуюся вами, а фігурка прямо точена, як лялечка", "I це мама трьох дітей, яка щотижня робить тортики! Браво!", "Прекрасна фігура. Ви великий молодець!".

Нагадаємо, Марічка Падалко розповідала про те, що це перший відпочинок за кордоном за останні 10 років.

"Вперше за 10 років ми вибралися вп'ятьох у закордонну відпустку. З різних причин у нас не виходило здійснити цей план тривалий час", — зізналася телеведуча.

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