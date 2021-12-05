Фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который недавно выпустил клип "Імперії впадуть" с участием известной супермодели Натальи Гоций, поделился кадрами с концерта.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Хлывнюк показал видео с концерта в Броварах. Он исполнил нашумевшую песню, отдавшись чувствам на сцене.

«Live Бровары 5.12.21. Империи упадут», - подписал видео лидер группы.

В комментариях артисту оставили массу приятных слов.

«Моя любимая украинская группа», «Как же завораживает», «Любим тебя», «Мощь», «Супер, обожаю, ждем в АТО. Очень круто, спасибо)))», «Какие вы крутые», «На ваших концертах всегда очень драйвово», - пишут пользователи сети.

Как известно, в связи с карантином группа отменила часть концертов, но продолжает выступать там, где это возможно.

Отметим, что группа «Бумбокс» является одной из самых популярных в Украине. Коллектив существует с 2004 года. Всего за пару лет группе удалось добиться большой популярности, а их хиты стали известны далеко за пределами Украины.

Напомним, что Андрей Хлывнюк поразил признанием после развода: "В поисках...".

Также Politeka сообщала, что Хлывнюк показал, как выглядел с густой шевелюрой: "Кто помнит?".

А еще Politeka сообщала, что Хлывнюк раскрыл секрет клипа, где снялась его бывшая: "Решила отказаться от...".