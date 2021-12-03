Відомий український співак, лідер популярної групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав шанувальникам фотографію диска, на обкладинці якого були члени гурту.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram популярний український співак, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зробив перепост фотографії диска, на якому записаний альбом гурту "Меломанія". На обкладинці були зображені члени "Бумбоксу" та сам Хливнюк, у якого тоді ще було пишне волосся.

"Хто пам’ятає що це?", - написано на фото.

Зауважимо, що зараз співак лисий і він часто жартує на цю тему. У своєму Instagram Хливнюк показав світлину із басейну.

"Коли ти лисий, шапочки не треба)))))", - пожартував музикант.

Нагадаємо, що цього року Андрій Хливнюк розлучився з дружиною після 11 років шлюбу.

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Нагадаємо, що лідер "Бумбокс" Хливнюк показав сина, що підріс, рідкісне фото: "Краше баті".

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