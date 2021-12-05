Первый украинский "Холостяк", новый судья "Танців з зірками", американский хореограф Макс Чмерковский показал, чем занялся после возвращения в США.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Чмерковский поделился семейными снимками, засветившись с братом, сыном и женой в гостях у бабушки. Чмерковский отправился в Нью-Йорк, где живет его родственница. На фото все семейство позировало, сидя на диване.

«Провели время с нашей бабушкой, и это было все, на что я надеялся, и даже больше. Сердце наполнено. Обними своих бабушек», - подписал фото Чмерковский.

В комментариях хореографу оставили массу приятных слов.

«Рада, что она в порядке. Поцелуй ее от меня, пожалуйста», «Тебе так повезло, что в твоей жизни все еще есть бабушка!», «Бабушки самые лучшие!», «С любовью к тебе и твоей семье, Макс! Какое благословение для всех вас!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Чмерковский построил успешную карьеру в США, но время от времени возвращается в Украину для участия в популярных проектах.

Напомним, что Чмерковский рассказал, что ему подарили «Танці з зірками».

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