Известный украинский хореограф, судья шоу "Україна має талант" Евгений Кот поделился забавным кадром из кабинета стоматолога, насмешив поклонников.

Как сообщает Politeka.net, Евгений Кот опубликовал в Инстаграм фото, на котором сидел в кресле у стоматолога. Во рту у него красовался прибор, который полностью обнажил его зубы. Выглядел хореограф очень забавно, на что обратили внимание его поклонники.

«И так рассказывайте, кто из вас боится стоматологов? Возможно, есть интересные истории связанные с лечением зубов? Я не боюсь, ну возможно немного))) Помню, как мне малышу вырывали зуб, ну его, аж вспомнил!», - отметил Кот.

В комментариях поклонники стали делиться с артистом своими историями.

«Боюсь сумм к оплате после их процедур», «С таким прогрессом в стоматологии совсем не боюсь. Надо лечить в хороших клиниках», «Так боюсь, что сознание теряю», «Боюсь стоматологов, как огня. Но приходится ходить, ничего не поделаешь!», - пишут люди.

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