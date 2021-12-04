Хореограф і танцюрист Євген Кот, який після перемоги на" Танцях з зірками "став суддею" Україна має талант", показав себе і розповів, куди вилетів з дружиною.

Як пише Politeka.net, Євген Кот кілька разів брав участь у"Танцях з зірками". Хореографу давали в партнери співачок Надю Дорофєєву, Мішель Андраде і актрису Ксенію Мішину. Перемогти вдалося тільки з останньою і разом з нею Євген стали суддями проекту "Україна має талант", який повернувся на екрани українців. Третім суддею став телеведучий Сергій Притула. Євген крім учавствий в проектах на ТБ веде і Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових сторіс Євген показав, як зібрався полетіти з Києва разом з дружиною.

"Ми вже в аеропорту. Летимо в Дніпро. Лікую спину у фізіотерапевта в Дніпрі. У Києві поки не знайшов. Поїв, п'ю каву, чекаю рейс. Побажайте нам гарного польоту", - написав хореограф.

"Ну ми полетіли. Зустрінемося через годинку. Любите сидіти біля вікна під час польоту?",- запитав Євген на наступних сторіс.

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