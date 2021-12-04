В новом выпуске шоу "Маска" звездные детективы сняли костюм с загадочной и милой Норки, оказалось, что за костюмом скрывалась Даша Астафьева.

Как сообщает Politeka.net, на шоу "Маска" звездные тренеры разоблачили еще одного персонажа – Норку. Оказалось, что за очаровательным костюмом все это время скрывалась певица Даша Астафьева. Судя по реакции, певица была не менее счастлива от того, что ее раскрыли, чем сами детективы. Видео момента с разоблачением Даши опубликовали на странице шоу в Instagram.

Как видно, после снятия маски к Астафьевой на сцену сразу выбежали звездные детективы, среди которых сам Андрей Данилко. В какой-то момент они с Дашей даже начали нескромно целоваться, отчего публика пришла в восторг.

"А я говорил, никто не называет меня Андрюша", - говорит Данилко. А Астафьева ему тут же кокетливо отвечает: "Потому что такой наглой могу быть только я".

В подписи к видео написали: "Фантастически! Под маской Норки скрывалась певица Даша Астафьева @da_astafieva. Вам удалось разгадать звезду под маской? Делитесь впечатлениями в комментариях". Пользователи тут же принялись комментировать разоблачение новой маски, делясь своими впечатлениями.

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