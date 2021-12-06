Украинская легендарная исполнительница София Ротару, которая в последнее время крайне редко появляется в сети, взбудоражила неожиданными кадрами с последнего концерта.

Не так давно в сети излишне любопытные поклонники и просто критики начали распространять слухи о том, будто София Ротару тяжело больна. Предположение пользователи сделали после нескольких обычных неудачных роликов.

Тогда у звезды разглядели у нее тремор рук во время частной вечеринки в Берлине, кадры с которой просочились в Сеть. А неделей спустя, Ротару напугала фанатов дрожащей головой. Звезду засняли в зрительском зале на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины".

Примечательно, что вчера Ротару эффектно и эпатажно прошлась на сцене, станцевала и исполнила нескольку лучших своих композиций. Причем никаких проблем с движениями у звезды не было. Более того, в красном костюме с блестками артистка будто помолодела.

«Для цветов понадобилась отдельная машина» - пишут в сети после выступления.

Также кадры с 74-летней артисткой, засветившейся на Мосфильме, появились на ее фан-аккаунтах в Инстаграм.

Так, София Михайловна нарядилась в просторное перламутровое платье с золотым пояском, которое ей невероятно идет. Этот наряд зрители уже видели на Ротару во время сочинской "Новой волны 2021".

"Нереальная! Шикарная! Необыкновенно и божественно красивая София Ротару ⚡️🥰⚡️ на съёмках Голубого Огонька".

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