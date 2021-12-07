Экс-фаворит главной героини второго сезона проекта "Холостячка" Златы Огневич и известный бизнесмен Максим Тарапата рассказал, как переживает расставание с ней.

Как передает Politeka.net, перед финалом проекта "Холостячка" произошли резкие изменения. Максима Тарапату, которому предвещали победу, отвергнула Злата Огневич.

Так, на этот раз участник "Холостячки" поделился новыми Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Максим Тарапата рассказал, что после того, как его отвергла Злата Огневич он обратился к психологу.

"Сейчас я работаю с психологом потому что в рамках проекта я действительно смог увидеть многие вещи про себя со стороны. И сейчас тот этап, когда я прорабатываю себя, ведь есть те качества во мне, которые и положительные. Но есть те, действительно, которые могут в отношениях мешать", — рассказал Максим Тарапата.

"Это интересные достаточно выводы. Я думаю, в процессе, когда я буду готов - я буду со всем с вами делиться. Пока у меня очень интересный и важный этап по работе за собой", — поделился участник "Холостячки".

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