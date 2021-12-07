Известная певица и экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская раскрыла, чьей инициативой был распад группы, после 15 лет существования.

Украинская исполнительница Слава Каминская известна своим участием в группе "НеАнгелы". Через 15 лет существования группы они объявили о распаде. Теперь певица начала сольную карьеру. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз Слава Каминская пришла на интервью к Маше Виноградовой, где раскрыла факты из своей жизни. Там она рассказала, чьей инициативой был распад группы "НеАнгелы", которую продюсировал Юрий Никитин, где она участвовала с Викторией Смеюхой.

"Юра...Прощай. На самом деле я тебе скажу, что 15 лет это очень много для женского коллектива. Во-вторых, мы с Викой так уже друг друга не очень переносили. А человек, который вкладывает деньги в проект, видя всю эту ерунду, понимает, что кто-то из нас может просто развернуться и уйти, и вкладывать в это деньги не нужно", — рассказала Слава Каминская.

Напомним, недавно стало известно, что между певицей и Викторией Смеюхой произошел скандал. Виктория Смеюха призналась, что Слава Каминская издевалась над ней и даже в порывах гнева могла её ударить, поэтому она решила поставить точку в этой истории.

Ранее сообщалось, Анна Тринчер задела Каминскую из "НеАнгелов", у которой конфликт со Смеюхой: "Была о тебе лучшего мнения"

Также, жена Остапчука, которая дружит с Каминской, высказалась о ее скандале со Смеюхой: "Как-то странно и попахивает..."

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