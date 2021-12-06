Фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк растрогал Сеть снимком, на котором запечатлена записка от ребенка, который обратился к певцу и сделал небольшой рисунок.

Популярный артист уже много лет на сцене и завоевал большую популярность в Украине, сообщает Politeka.net.

Примечательно, что творчество Андрея Хлывнюка и его группы "Бумбокс" покорила сердца не только старшей аудитории, но и совсем маленькой. Такой вывод можно сделать, увидев записку от пятилетнего мальчика, которую артист разместил в своем Инстаграм.

"Записка для Андрея Хлывнюка. Твой на 100%. От Олеся (5 лет) г. Киев", - написал мальчик, также сделав маленький рисунок сбоку.

За 11 часов публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети были растроганы таким снимком.

"Круто!😍", "Прелесть☺️", "Это так мило 🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥 мимиметр зашкаливает 😍", "Это самые ценные моменты ❤️", "🔥а как малыш ждал окончания песни, чтобы подойти и подарить ❤️ это было круто и эмоционально", "Без лишних слов 👏👏👏 молодец 🔥", "Господи!❤️‍🩹❤️", "Очень мило", - написали пользователи Сети.

Отметим, 5 декабря Андрей Хлывнюк дал концерт в Броварах.

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