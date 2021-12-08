Победитель шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич решил обратиться к своему бывшему сопернику Максиму Тарапате, сделав неожиданное признание.

Шоу "Холостячка" завершилось, Злата Огневич отдала свою руку и сердце бизнесмену Андрею Задворному, передает Politeka.net.

В Сети до сих обсуждают неожиданный финал, ведь судя по монтажу, победу должен был одержать Дмитрий Шевченко.

Один из бывших участников бизнесмен Максим Тарапата опубликовал фото, сделанные на вечеринке, посвященной "Холостячке-2".

По словам бизнесмена, за полгода он познакомился с массой хорошей людей.



"Никогда б не подумал, что это возможно, но за полгода я прожил маленькую жизнь, в которой проявилось столько чудесных людей!



И всего этого могло и не быть, если бы не один замечательный человек ❤️", - написал Тарапата.

Публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи Сети писали много приятного в сторону автора поста, засветился и Андрей Задворный, который обратился к своему сопернику: "Я тебя все равно люблю".

"Ну любо дорого смотреть , классные ребята в этом сезоне!!!🔥", "Замечательный Макс😍Счастья вам", "Вы очень мудрый, спокойный, уравновешенный и конечно красивый мужчина 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - прокомментировали поклонники.

Напомним, Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки"

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич в маленьком боди пересекла черту приличия и поплатилась

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