Відома українська модель та дружина героя реаліті-шоу "Холостяк" Максима Михайлюка Даша Хлистун звернулася із проханням до шанувальників.

Як пише Politeka.net, відома українська модель Даша Хлистун, яка вийшла заміж за героя 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Максима Михайлюка та народила йому дочку Аріану, записала декілька сторіс у своєму Instagram та попросила допомоги у шанувальників.

Так, модель розповіла, що купила багато фруктів, але, на жаль, у неї немає спеціального посуду, тому Хлистун попросила допомогти з пошуком.

"Так, дівчатка та їхні хлопчики, я зрозуміла, що я в пошуках крутої тарілки для фруктів, тому що такі от пакетики… Я взагалі намагаюся пакети не купувати. Хочеться, загалом, якусь фруктову вазу дуже красиву. У мене, насправді, немає часу її вишуковувати в Інтернеті. Може, ви десь бачили, то просто поскидайте мені сторінки. Я в пошуках прекрасної вази для цього стола", - попросила Даша Хлистун.

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