Відома модель, дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун зважилася на одкровення, яке довгий час збиралася зробити, і розповіла про реальні проблеми з одним з модельних агентств.
Деякий час назад Даша вирішила зізнатися, що у неї був серйозний конфлікт з одним модельним агентством. Однак цього разу вона вирішила не мовчати і висловилася про місце, де пропрацювала чотири роки.
"Думаю, відразу можна здогадатися про що саме піде зараз мова . Я пропрацювала з ними 4 роки. Самій не віриться, що була в команді з шахраями, такий тривалий період. Вже мною було сказано в історіях, але повторюся і тут, основною причиною мого відходу було - злодійство грошей, а вже потім бла-бла з боку».
Коли я підписувала з ними контракт, вони взагалі нічого з себе не представляли, але мабуть моє пригнічений стан на той момент, як раз таки і упустило пильність . Останнім часом, мені стали дуже багато писати дівчаток, питати що сталося, щоб розуміти для себе, працювати з ними чи ні» - ділиться одкровенням Даша.
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Хлистун помітила, що не може радити кожній, як чинити, і представник агентства, які не захотів закінчити все без конфлікту, буде вже розмовляти з нею в суді. У тому числі і про податки і про те, куди йшли її чесно зароблені кошти.
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