Відома модель, дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун вразила розкішним виглядом в блискучій сукні на бретельках і заговорила про свої бажання.

Як передає Politeka.net, в Instagram дівчина зворушливо звернулася до шанувальників.

"Знаєте, хочу, щоб всі ті "хочу", що ви мені писали днями, обов'язково - збулися! Кожен, хто мріє побачити ці заповітні дві смужки, в Новому році з'явилися так яскраво, як тільки можна це уявити. Всі ті подорожі з сім'єю, про які ви мрієте, були найяскравішими і не останніми! Багато мам, писали про Здоров'я своїх діток, я з Вами! Головне вірте!",- підписала фото Даша Хлистун, зазначивши, що хоче зробити щось особливе для когось із підписників.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Добра, дуже добра Даша. Неймовірно тепло від думки, що людина красива не тільки зовні, але і всередині", «Дашенька, ти розумничка», «дуже щира, справжня», «Даша, добра душа», - пишуть користувачі Мережі.

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