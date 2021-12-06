Иванна Онуфрийчук, которая вместо Тины Кароль стала ведущей шоу "Танці з зірками", рассказала о планах на детей и поделилась фото из душа.

Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук стала ведущей шоу "Танці з зірками" в новом сезоне, заменив Тину Кароль. А недавно звезда еще и вышла замуж за своего возлюбленного-миллионера. Теперь на новых сторис в Инстаграм Иванна решила рассказать о планах на детей.

На фото Онуфрийчук была в белом наряде.

"Мечтаю танцевать на паркете после того, как я рожу детей", - Иванна Онуфрийчук рассказала об опыте ведущей в "Танцях з зірками", пути к успеху и мужчины своей мечты", - было написано под фото.

На втором фото Иванна показала, что увидела у себя в душе. Как оказалось, Онуфрийчук увидела в душе радугу.

"Радуга в моем душе", - написала Иванна под фотографией.

На следующем сторис Иванна уже показала себя без одежды в душе.

"Утренние вибрации", - написала Онуфрийчук.

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