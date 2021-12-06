Не все оценили шутку

Известная телеведущая и блогер Леся Никитюк, которая отправилась в отпуск на африканский курорт, насмешила поклонников неожиданными видами.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм «Зірковий шлях» появилось видео, которое Никитюк сняла в Капо-Верде. Она позировала возле огромного кактуса, который напомнил ей одну из частей тела. Никитюк удачно подшутила над растением, насмешив украинцев.

«Немного юмора не помешает. «Сколько живу, а на такой экскурсии еще не было», — пошутила ведущая Леся Никитюк», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили забавные отзывы, не обошлось и без критики. Многим не понравилась шутка ведущей.

«У кого что болит», «Ну ничего себе, размер все таки имеет значение», «Не Полякова, так Никитюк, надоели», «Природа Кабо завораживает, Лесюне приятного отдыха», «Леся как всегда супер», «Леська огонь, обожаю», «Тебе такой и не снился», - пишут пользователи сети.

Отметим, что телеведущая сейчас отдыхает в Африке, показывая поклонникам прелести уникального курорта.

Напомним, что Леся Никитюк показала, с кем поехала отдыхать в Африку: фото.

Также Politeka сообщала, что Никитюк неожиданно "сорвалась" на подруге: "Лера, я, конечно...".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк показала, как наслаждается отдыхом в Африке.