Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка полетіла на відпочинок на екзотичний острів, жартома накричала на свою подругу, щоб вона допомогла розібрати речі.

Як пише Politeka.net, 34-річна популярна українська телеведуча Леся Нікітюк разом зі своєю подругою Валерією відправилася на відпочинок до Кабо-Верде - державу на 18 островах в Атлантичному океані за 620 км від західного узбережжя Африки. Нікітюк разом із подругою вибрали найплоскіший з усіх островів країни Сал.

У своєму Instagram телеведуча розповіла, що вони з Валерією переїхали в новий готель і якраз показувала шанувальникам рум-тур. Речі подруг ще не були розкладені, попри це Валерія лежала у ванній в купальнику, коли Леся вирішила показати, де вони живуть.

"Лєра, я, звичайно, вибачаюся. Швидко валізи розпаковувати, я сказала", - жартома накричала Леся на подругу.

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк стала четвертим запрошеним суддею на фіналі популярного шоу "Танці з зірками", перемогу в якому отримав відомий український актор Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна.

Рaніше Politeka писала, що Нікітюк показала підтягнуту фігуру і розкрила секрет схуднення: "Як їй це вдається?".

Нагадаємо, що Леся Нікітюк похвалилася розкішним відпочинком на островах в Атлантичному океані: "Погнали на розвідку...".

A ще Politeka повідомляла, що Нікітюк насмішила "непристойною" знахідкою в африканській подорожі: "На такій екскурсії ще не була".