Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху?" Сергієм Притулою, показала, як насолоджується відпочинком на островах в Африці.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз Леся Нікітюк знаходиться на острові Сал в Республіці Капо-Верде. На кадрі ведуча показує, як проводить Ранок на курорті і як насолоджується відпочинком.

Леся Нікітюк позує на камеру в білому костюмі з короткого топа і лосин, які відмінно підкреслюють її шикарну фігуру.

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