На популярном телешоу "Маска", которое выходит на канале «Украина», готовят сюрпризы для зрителей, и уже рассказывают о новогодних персонажах, которые появятся в праздничных выпусках.
Как передает Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстаграм появилось фото нового персонажа.
«Новая героиня самого доброго шоу «Новогодняя Маска» - яркая елочка! Звездные гости в зале назовут участницу Елочкой-эльфом, ведь та очень похожа на сказочных героев: острые ушки, длинный нос, большие глаза и невероятно стройные длинные руки и ноги. Кстати, длина стоп этой маски – больше метра! Это рекорд за два сезона шоу. Как вы думаете, кто может прятаться в этом костюме?», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях зрители попытались отгадать, кто из знаменитостей скрывается под маской. Это оказалось тяжелой задачей.
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«Маша Ефросинина или Леся Никитюк», «Очень хорошая маска», «Может это Монро», «Мне кажется, что это мужчина», «Пианобой», «Тина Кароль», - пишут пользователи сети.
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