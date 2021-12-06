На популярном телешоу "Маска", которое выходит на канале «Украина», готовят сюрпризы для зрителей, и уже рассказывают о новогодних персонажах, которые появятся в праздничных выпусках.

Как передает Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстаграм появилось фото нового персонажа.

«Новая героиня самого доброго шоу «Новогодняя Маска» - яркая елочка! Звездные гости в зале назовут участницу Елочкой-эльфом, ведь та очень похожа на сказочных героев: острые ушки, длинный нос, большие глаза и невероятно стройные длинные руки и ноги. Кстати, длина стоп этой маски – больше метра! Это рекорд за два сезона шоу. Как вы думаете, кто может прятаться в этом костюме?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях зрители попытались отгадать, кто из знаменитостей скрывается под маской. Это оказалось тяжелой задачей.

«Маша Ефросинина или Леся Никитюк», «Очень хорошая маска», «Может это Монро», «Мне кажется, что это мужчина», «Пианобой», «Тина Кароль», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Олег Винник наделал шуму на шоу "Маска": "Вы помните, какой сегодня день?".

Также Politeka сообщала, что Оля Полякова объявила об уходе из шоу "Маска": что произошло.

А еще Politeka сообщала, что украинцев заинтриговали новогодним сюрпризом на шоу «Маска»: "Это будет что-то".