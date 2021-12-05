На популярному телешоу "Маска" готують сюрприз для українців до Нового року.

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко.

Так, цього разу на акаунті шоу "Маска" в Instagram поділилися новим фото. На кадрі новий загадковий персонаж - Королівський Пінгвін. Як відомо, 30 грудня на телеканалі "Україна" пройде Новорічний випуск шоу.

"Герої грандіозного шоу "Новорічна МАСКА" з нетерпінням чекають зустрічі з вами

Ставте нагадування в календарі! Це неможливо пропустити

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна МАСКА" 31 грудня о 20:00 на каналі "Україна"! Це буде фантастичне свято доброти", - розповіли на акаунті.

Шанувальники шоу залишили кілька коментарів під публікацією: "Я впевнений, що це буде щось грандіозне і прикольне", "Здрастуйте! Дивимося вас з першого сезону ! Ви кращі, дивимося всією сім'єю", "Чекаємо".

Раніше повідомлялося, Олег Винник на шоу "Маска" в новому образі влаштував переполох: "Ви ж пам'ятаєте, який сьогодні день?"

Також, у шоу "Маска" розсекретили Порося, під костюмом ховався не Поплавський: "Хто ж тоді в Тигрі?"

Politeka розповідала, на шоу "Маска" викрили загадкову нірку, яка тут же розцілувала Данилко: "Фантастично"