Популярна українська співачка Оля Полякова раптово заявила, що хоче покинути шоу "Маска" - новий випуск обіцяє ще більше сюрпризів для глядачів.

Глядачі із зірковими детективами Олею Поляковою, Настею Каменських, Дзідзьо, Олегом Винником та Андрієм Данилком намагаються вгадати, хто із зірок ховається під масками, передає Politeka.net.

Новий випуск обіцяє багато сюрпризів для шанувальників проекту. Такий висновок можна зробити, судячи з анонсу, розміщеному в Instagram шоу. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

На кадрах Оля Полякова раптово заявила, що хоче покинути шоу.

"Це не шоу! Це якийсь зоопарк!",- вигукнула зірка, і обурено додала: "Що це таке? Навіщо ви тут сидите? Все я йду з шоу".

"Скандальний випуск шоу МАСКА 😱

Скандал достроково зніме маску? Полякова @polyakovamusic покине шоу?",- написали автори поста.

За півгодини публікація зібрала понад 3000 переглядів.

"Аж мурашки по шкірі 😯", " а чому вона покине шоу?", "Та куди там вона піде)))"," ми вас любимо🔥 😢", " ні, не треба🔥 🔥 🔥 🔥", " не йдіть😢 😢 😢 😢", " Олег впав😭 😭 😭 😭", " ось спека буде🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥. Чекаю з нетерпінням!!!!", "Чекаю виступу яскравої жирафи🦒 💞", - написали користувачі Мережі.

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