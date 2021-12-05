Український співак Олег Винник, який бере участь в шоу "Маска" в якості зоряного детектива, знайшов спосіб розбурхати шанувальників.

48-річний артист поділився свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у новому образі на зйомках "Маски", передає Politeka.net. Винник позував у червоній футболці і темній кофті з незвичайним принтом.

У підписі Олег Анатолійович вирішив нагадати глядачам, що ввечері в суботу, 4 грудня, на них чекає небувале видовище.

"Ви ж пам'ятаєте, який сьогодні день? 😉 День, коли ми продовжимо відгадувати, хто ховається за неймовірними костюмами в гіпершоу "Маска". Тому включайте телеканал "Україна" о 21:00", - зазначив Винник.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Фанати в передчутті зустрічі зі співаком на ТБ:

"Фотки шикарні! 😹😻🥰❤️"

"Чекаю вечора🔥 😍"

"Ви в цьому образі просто казковий! З великим нетерпінням чекаємо, щоб насолодитися найзагадковішим шоу країни❤️🔥"

"Ах, який красунчик! 🔥"

"🔥 🔥шикарно виглядаєте"

Зазначимо, склад зіркових детективів "Маски" не змінювався з першого сезону: Оля Полякова, Дзідзьо, Олег Винник, Настя Каменських та Андрій Данилко. Правда, тільки один з них був не тільки на боці глядачів, але й сам брав участь. Це Олег Винник, який виступив на сцені "Маски" рік тому в костюмі Кіберпанка Буйвола.

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