Українська "Роксолана", актриса театру і кіно Ольга Сумська вразила ефектним образом на відкритті відомого монастиря - зірка перевтілилася в історичного персонажа.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Сумська вирішила згадати один з образів, які вона втілила в життя. Актриса опублікувала архівне фото, на якому позувала в наряді княгині. Зірка стояла на вулиці, піднявши руки до неба.

"1997 рік. В образі Княгині Ольги. Відкриття Михайлівського Золотоверхого", - підписала фото Ольга.

Відзначимо, що Ольга Сумська є заслуженою і Народною артисткою України. Свою кар'єру зірка почала в далекому в 1988 році після закінчення інституту. Відомо, що Ольга і її сестра Наталя народилися в сім'ї акторів. Обидві дочки пішли по стопах своїх батьків. Зоряну династію продовжила і донька Ольги Сумської Тоня Паперна. Зараз вона будує свою кар'єру в Росії, де вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича.

Нагадаємо, що Ольга Сумська показала своїх елітних домашніх вихованців: "Джеся, пробач...".

Також Politeka повідомляла, що Ольга Сумська показала зимовий відпочинок з чоловіком і донькою: "Свято наближається!".

А ще Politeka повідомляла, що Сумська засвітила австралійських красенів: "Ох і Оля!".