Українська "Роксолана", актриса театру і кіно Ольга Сумська вразила ефектним образом на відкритті відомого монастиря - зірка перевтілилася в історичного персонажа.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Сумська вирішила згадати один з образів, які вона втілила в життя. Актриса опублікувала архівне фото, на якому позувала в наряді княгині. Зірка стояла на вулиці, піднявши руки до неба.
"1997 рік. В образі Княгині Ольги. Відкриття Михайлівського Золотоверхого", - підписала фото Ольга.
Відзначимо, що Ольга Сумська є заслуженою і Народною артисткою України. Свою кар'єру зірка почала в далекому в 1988 році після закінчення інституту. Відомо, що Ольга і її сестра Наталя народилися в сім'ї акторів. Обидві дочки пішли по стопах своїх батьків. Зоряну династію продовжила і донька Ольги Сумської Тоня Паперна. Зараз вона будує свою кар'єру в Росії, де вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Джолі нагадали, якою красунею вона була раніше: "Молодість вже вичерпалася"
MARUV в епатажному образі ефектно нагадала всім, що вона українка: "Саме так!"
Автобус з пасажирами впав у річку по дорозі на весілля, багато жертв: "церемонія так і не відбулася"
Не стало відомого українського актора, який минулого місяця відзначав день народження: трагічні деталі
Нагадаємо, що Ольга Сумська показала своїх елітних домашніх вихованців: "Джеся, пробач...".
Також Politeka повідомляла, що Ольга Сумська показала зимовий відпочинок з чоловіком і донькою: "Свято наближається!".
А ще Politeka повідомляла, що Сумська засвітила австралійських красенів: "Ох і Оля!".