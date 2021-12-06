Известная украинская актриса, звезда «Лиги смеха» и «Женского квартала» Ирина Сопонару покрасовалась с новой прической, впечатлив поклонников.

Как передает Politeka.net, недавно актриса решила обстричь свои длинные волосы, сделав каре. Поклонники не сразу заметили яркое перевоплощение звезды. На официальной странице «Женского квартала» решили поинтересоваться, понравился ли поклонникам новый образ звезды. На фото Сопонару позировала в эффектном черном платье с корсетом, которое оставило открытыми ее хрупкие плечи и зону декольте.

«Как вам новый образ нашей стильной @irinasoponaru?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали делиться своим мнением.

«Очень нравится», «Был вроде раньше, давно еще», «Красотка», «Зачет», «Лучший из всех», «Супер-пупер», «Какая милая», «Очень красиво получилось», «Куколка», «Эффектная блондинка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Сопонару – обладательница отменной фигурки. Актриса очень худенькая, поэтому все наряды на ней смотрятся прекрасно. Девушка стала популярна благодаря участия в проектах студии «Квартал 95», после чего ее стали брать на более серьезные роли.

Напомним, что Сопонару прикрылась цветами, впечатлив внешностью: «Девушка мечты».

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