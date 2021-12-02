Відома українська актриса, зірка "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вразила кардинальною зміною зачіски, розпрощавшись з довгим волоссям.

Як пише Politeka.net, 35-річна Ірина Сопонару є однією з найвідоміших актрис «Жіночого кварталу». Вона бере участь у багатьох проектах "Студії "Квартал 95", включаючи серіали. Ефектна блондинка завжди зачаровує своїх шанувальників яскравими образами і прекрасною фігурою.

На свіжому фото, яке з'явилося в Instagram у актриси, вона постала в елегантному відкритому платті, засвітивши свої тонкі худі руки і витончені плечі. Шанувальники відразу ж звернули увагу, що зірка коротко підстриглася, позбувшись довгого волосся.

"Ми різні, але ми про одне, чи не так?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ірка, ти моя любов", "Яка гарна зачіска", "Каре", "Яка красуня", "Неможливо відірвати погляд", "Така витончена", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Сопонару в білому затьмарила всіх на танцювальному шоу:"незабутній вечір".

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