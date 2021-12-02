Відома українська актриса, зірка "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вразила кардинальною зміною зачіски, розпрощавшись з довгим волоссям.
Як пише Politeka.net, 35-річна Ірина Сопонару є однією з найвідоміших актрис «Жіночого кварталу». Вона бере участь у багатьох проектах "Студії "Квартал 95", включаючи серіали. Ефектна блондинка завжди зачаровує своїх шанувальників яскравими образами і прекрасною фігурою.
На свіжому фото, яке з'явилося в Instagram у актриси, вона постала в елегантному відкритому платті, засвітивши свої тонкі худі руки і витончені плечі. Шанувальники відразу ж звернули увагу, що зірка коротко підстриглася, позбувшись довгого волосся.
"Ми різні, але ми про одне, чи не так?",- підписала фото зірка.
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
Хвороба обірвала життя популярного артиста: "Не міг рухатися, все його тіло боліло"
Осадча за лаштунками "Танців з зірками" розповіла, чому переміг саме Логай: "Хоча ми вболівали за..."
Життя зірки шоу "X-Фактор" та "Голос" трагічно обірвалося: "Затягнуло в конвеєр"
Зупинилося серце учасниці "Євробачення": її пісні залишаться в пам'яті багатьох
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Ірка, ти моя любов", "Яка гарна зачіска", "Каре", "Яка красуня", "Неможливо відірвати погляд", "Така витончена", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Сопонару в білому затьмарила всіх на танцювальному шоу:"незабутній вечір".
А ще Politeka повідомляла, що Сопонару прикрилася квітами, вразивши неймовірним образом: "дівчина мрії".
Також Politeka писала, що Сопонару зробили пропозицію руки і серця: "кільце де?".