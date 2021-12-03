Раптово не стало 75-річного директора Будинку вчених у Львові після скандалу з "голодною тусою" - телеведучий Володимир Остапчук і блогер Олександр Заліско висловили свої співчуття.

Директор Будинку вчених у Львові Роман Славітич виявився замішаним у скандалі з "голодною тусою" в День пам'яті жертв голодоморів, пише Politeka.net. Третього грудня стало відомо про його смерть.

Ведучий Володимир Остапчук і блогер Олександр Заліско висловили свої співчуття на сторінках в Instagram.

"Співчуття рідним.

Для інших-давайте охолонемося і подумаємо про все це кожен наодинці з собою, про легкість, з якою кидаємо каміння в інших", - написав телеведучий, натякнувши на хейт, з яким зіткнувся останні дні життя Славітич.

А блогер записав емоційне відео, в якому також висловив думку, що на здоров'я директора Будинку вчених міг вплинути скандал і негативні висловлювання в його бік.

"Ми, молоді, ще можемо це витримати, а він не зміг. Я дуже вас прошу. Ви нарешті можете зрозуміти, що ці загрози, хейт, тонни поганих коментарів - це жахливо", - заявив Заліско.

Зазначимо, у День пам'яті жертв голодоморів українські блогери святкували день народження Олександра Заліска.

Ведучим на святі був Володимир Остапчук, який не подумавши назвав вечірку "голодною тусою".

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