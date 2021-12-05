Відомий український телеведучий Володимир Остапчук поділився із шанувальниками красивою світлиною зі своєю другою дружиною Христиною Горняк.

Як пише Politeka.net, відомий 37-річний український теле- та радіоведучий, актор Володимир Остапчук, який був ведучим популярного шоу "Співають всі" та "Маска", трохи більше року тому одружився із приватним нотаріусом Христиною Горняк після 13 років шлюбу із першою дружиною Оленою Войченко.

У своєму Instagram Остапчук часто ділиться світлинами та відео із Христиною Горняк. Пара виглядає дуже щасливо.

"Дякую щодня 🙏", - написав Остапчук.

Ведучий "Маски" опублікував фото, де Христина була в красивій сукні на брительках, а він у чорному класичному костюмі.

Шанувальники оцінили фото пари та написали коментарі.

"Щастя вам 💌😘", " Дуже гарні😍❤️ цікаво спостерігати за вами ❤️😍", "Ви шикарні😍😍😍", " Ви дуже красиві, щастя Вам!😍❤️", " Яке гарне фото 😍", "Красотуни 😍", " Як це важливо ❤️".

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Остапчук потрапив у гучний скандал із вечіркою в День пам'яті жертв голодоморів. Він став ведучим на Дні народженні блогера Олександра Заліска, яке назвав "голодною тусою". Через декілька днів помер директор Будинку вчених, де проходила вечірка. Усі блогери та Остапчук вибачилися за це, а Заліско навіть потрапив до лікарні через нерви.

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