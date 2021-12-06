Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в России, поделилась кадрами из нового новогоднего клипа, впечатлив поклонников.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм певица опубликовала кадры из клипа, выход которого планирует приурочить к Новому году. Светлана Лобода позировала в золотом купальнике, который обтянул ее фигурку. На видео видно небольшой животик.
«Делись своим настроением под отрывок моего нового новогоднего сингла #ЗанесLo в Reels и TikTok! Лучших буду репостить в Stories!», - подписала видео звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники обратили внимание, что у Лободы округлился животик.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Выдающийся музыкант отошел в мир иной, коллеги безутешны: "У нас большое горе"
Дорофеева в обтягивающем розовом костюме покрасовалась вместе с Кошевым на "Квартал 95": фото
Новые правила карантина в Украине с 6 декабря: «Даже при наличии COVID-сертификатов, запрещено…»
Чмерковский после "Танців з зірками" и "Холостяка" признался, за что ему стыдно: "Попиарились, потом разбежались"
«Это вы впервые выложили сниппет, а не кусочек аранжировки?», «Какой животик. Мы чего-то не знаем?», «Да что такое, опять шедевр!», «Аж настроение зимне-новогоднее появилось! Сказка», «Ну что там, за Оскаром кто-нибудь вышел?», «Лоло беременна?», «Она беременна, это же очевидно», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лобода рассказала о премьере нового хита: "Оо, уже зацепило".
Также Politeka сообщала, что Светлана Лобода распахнула кофту, засветив формы в одной сеточке: фото.
А еще Politeka сообщала, что Светлана Лобода покорила видом в эффектном платье с разрезом: «Произведение искусства».