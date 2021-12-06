Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в России, поделилась кадрами из нового новогоднего клипа, впечатлив поклонников.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм певица опубликовала кадры из клипа, выход которого планирует приурочить к Новому году. Светлана Лобода позировала в золотом купальнике, который обтянул ее фигурку. На видео видно небольшой животик.

«Делись своим настроением под отрывок моего нового новогоднего сингла #ЗанесLo в Reels и TikTok! Лучших буду репостить в Stories!», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники обратили внимание, что у Лободы округлился животик.

«Это вы впервые выложили сниппет, а не кусочек аранжировки?», «Какой животик. Мы чего-то не знаем?», «Да что такое, опять шедевр!», «Аж настроение зимне-новогоднее появилось! Сказка», «Ну что там, за Оскаром кто-нибудь вышел?», «Лоло беременна?», «Она беременна, это же очевидно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лобода рассказала о премьере нового хита: "Оо, уже зацепило".

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