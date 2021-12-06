Молодая жена Виктора Павлика, 27-летняя Екатерина Репяхова устроила семейную фотосессию со своим маленьким сыном Михаилом, впечатлив образом для съемки.
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка показала себя в длинном черном платье с разрезом до бедра. Девушка впечатлила фигуркой после родов, которую она успела привести в идеальный вид.
Также Репяхова опубликовала видео, на котором позировала вместе с сыном. Выглядела она превосходно.
«Сын», - подписала видео девушка.
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В комментариях ей оставили массу теплых слов.
«Такие милахи. Миша на Вас очень похож», «Вам идёт такой образ и каблуки, очень женственная», «Очень красивая фотосессия», «Какие вы красивые», «Так выглядит результат настоящей любви», «Какие же вы прекрасные», «Загляденье, обожаю Вас», «Очень красиво», «Какие вы прекрасные», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Репяхова не так давно показала своим поклонникам сына. Теперь он частый гость в ее Инстаграм.
Напомним, что Екатерина Репяхова заговорила о втором ребенке: «Она обязательно…».
Также Politeka сообщала, что конфликт Репяховой с бывшей женой Павлика вышел на новый уровень: девушка приготовила иск.
А еще Politeka сообщала, что Репяхова призналась, что с ней будет, если ее бросит муж: "Запить и уйти может...".