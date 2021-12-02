Вона впевнена, що у неї все буде по-іншому

Нова Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова зізналася, як відреагувала б, якби співак вчинив з нею так само, як і зі своєю колишньою дружиною.

Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова відверто відповіла на різке запитання.

Як відомо, свого часу 55-річний Павлик зрадив з нею своїй колишній дружині Ларисі Созаєвій. У той період їх син Павло боровся з раком, а у самого співака виникли проблеми з алкоголем. Згодом Павлик і Репяхова одружилися, і зараз виховують сина Мішу, якому немає і півроку.

Репяховой в Instagram задали питання про те, що б вона сама робила, якби зараз Павлик знову запив і пішов від неї.

«Бумеранг же ніхто не відміняв», - написав автор питання.

На це дівчина відповіла досить жорстко.

«У моєму житті не наявність чоловіка визначає щастя. Запити і піти може і ВП (Віктор Павлік), і Коля, і Петя. Головне, що у мене є я і те, як я проходжу труднощі», - заявила Репяхова.

Вона також не вважає, що люди мають право засуджувати її чоловіка.

«А що стосується бумеранга, не зовсім розумію при чому тут він. Віктор прожив довге життя 56 років. І так вийшло, що коли він зустрічав наступних дружин, був одружений на попередніх. Це його життя, його історія, його доля. І ніхто не має права судити, правильно він живе чи ні», - впевнена Репяхова.

Варто відзначити, що дівчина стала вже четвертою дружиною співака. Від кожної з попередніх у нього є по дитині. Павло Павлик помер від раку минулого літа.

Нагадаємо, молода дружина Павлика раптово заговорила про другу дитину.

Як повідомляла Politeka, Павлик з молодою дружиною показали сина після візиту до лікаря.

Також Politeka писала, що змучена дружина Віктора Павлика звернулася в поліцію.