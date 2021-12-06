Відома блогерка, дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова знову заговорила про його колишню, з якою публічно конфліктує.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Репяхова повідомила, що має намір подавати до суду на Лору Созаєву.

«А підписники продовжують мені надсилати цю хрень. Мій чоловік мені пообіцяв, що ще одне криве слово від неї на адресу нього або нашої сім'ї, і з нею буде розмовляти адвокат. І ділити квартиру в судовому порядку порівну, і борг в тому числі ділити порівну», - зазначила Репяхова.

За її словами, після образ Лори Созаєвої на її адресу вона не має наміру віддавати гроші з сім'ї цій жінці. Репяхова наголосила, що не бачить сенсу віддавати гроші, оскільки їх все одно вважатимуть поганими.

"Я вже можу відкрито заявити про те, що ця людина 100 тис. доларів не отримає. Я не віддам з нашої сім'ї не копійки цій людині", - додала вона.

Репяхова також заявила, що приготувала позов на Созаєву за те, що вона її ображала. Дівчина має намір відсудити у кривдниці моральну компенсацію та спрямувати її на благодійність.

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