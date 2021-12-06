Известный телеведущий, шоумен и продюсер Юрий Горбунов уже начал активно готовиться к новогодним праздникам, засветившись в костюме Святого Николая.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоумен опубликовал фото, на котором позировал в красной шубе с белой бородой. Образ дополняла шапка с белым мехом. Он выглядел воодушевленным и счастливым. Судя по всему, Горбунов уже принимает участие в новогодних съемках.

«Ты уже заказал подарки Святому Николаю? Был ли ты непослушным?», - подписал фото Горбунов.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Также поклонники решились на шутливые откровения, рассказав, как они вели себя в этом году.

«А я была непослушной. Мне лозинку принесешь?», «Николай Николаем....а завтра св.Екатерины.. для нашей семьи очень актуально и важно...для Вашей думаю тоже», «Класс», «Можно вам стишки рассказать?», «Я была послушной девочкой, что ты мне подаришь?», - пишут пользователи сети.

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