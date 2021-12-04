Відомий телеведучий Юрій Горбунов похвалився спільним знімком з Главою Української Греко-Католицької церкви.
Як пише Politeka.net, відомий телеведучий і чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов все частіше ділиться з фанатами несподіваними фото і відео в своєму фотоблозі в Instagram.
Так, цього разу шоумен попозував на одному фото з Верховним архієпископом Києво-Галицьким, главою Української Греко-Католицької церкви Святославом Шевчуком.
Одягнений телеведучий був в строгий наряд - чорний смокінг і з метеликом.
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Горбань розповів, що зустрів Блаженнішого Шевчука на благодійному вечорі Українського католицького університету, який щорічно проходить у Києві.
"Приємно бути частиною благодійного, такого потрібного для студентів і викладачів університету справи", - написав Горбунов.
Нагадавши, Горбунов натякнув, що чекає від Осадчої ще одну дитину: "якось навіть дивно...".
Як повідомляла Politeka, Горбунов розцвів поруч з Осадчою в сукні з розрізом до стегна: "це було яскраво, Катерина".
Також Politeka писала, що Горбунов показав, з ким проводить час, поки Осадча виїхала з України: "Слова тут зайві...".