Відомий телеведучий Юрій Горбунов похвалився спільним знімком з Главою Української Греко-Католицької церкви.

Як пише Politeka.net, відомий телеведучий і чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов все частіше ділиться з фанатами несподіваними фото і відео в своєму фотоблозі в Instagram.

Так, цього разу шоумен попозував на одному фото з Верховним архієпископом Києво-Галицьким, главою Української Греко-Католицької церкви Святославом Шевчуком.

Одягнений телеведучий був в строгий наряд - чорний смокінг і з метеликом.

Горбань розповів, що зустрів Блаженнішого Шевчука на благодійному вечорі Українського католицького університету, який щорічно проходить у Києві.

"Приємно бути частиною благодійного, такого потрібного для студентів і викладачів університету справи", - написав Горбунов.

Нагадавши, Горбунов натякнув, що чекає від Осадчої ще одну дитину: "якось навіть дивно...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов розцвів поруч з Осадчою в сукні з розрізом до стегна: "це було яскраво, Катерина".

Також Politeka писала, що Горбунов показав, з ким проводить час, поки Осадча виїхала з України: "Слова тут зайві...".