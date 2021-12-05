Відомий продюсер і телеведучий Юрій Горбунов, який веде проєкт "Танці з зірками", показав, на що здатний їх 4-річний син з Катею Осадчою.
Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрко веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і нещодавно народився Данило.
Так, цього разу телеведучий опублікував нову серію фото. На кадрах 4-річний син Юрія Горбунова і Каті Осадчої - Іван будує будинок з великого конструктора. Хлопчик сам зібрав основу будинку з деталей.
"Наша тиждень", — розповів Юрій Горбунов.
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