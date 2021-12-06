Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво, который в последнее время активно ведет свой блог, поделился ярким фото, удивив необычным навыком.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоумен опубликовал снимок, на котором засветился на скейте. Хименес-Браво мчал по улице и выглядел очень уверенно.
«Удивительный мир ресторанного бизнеса. За такой большой срок службы в ресторанах, каких только историй не встречал. На первый взгляд покажется, что ситуации произошли из-за ужаснейшего сбоя коммуникации внутри ресторана — но на самом деле этот особый мир очень неоднозначный», - подписал фото Хименес-Браво.
Он поделился несколькими мемами, которые решил посвятить смешным ситуациям, которые случались на его работе.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки": не могут вспоминать это без слез
Катя Осадчая и судья "Співають всі" Приходько вышли в свет в похожих образах: "Без обид..."
Оборвалась жизнь выдающегося украинца, в Сети волна скорби: "Прощай, дорогой..."
Новый запрет вводится в Украине: что перестанет быть бесплатным с 10 декабря
Стоит отметить, что поклонники оценили шутки и оставили ему массу приятных отзывов.
«Крутая рубрика», «Очень смешно!», «Кайф», «У вас прекрасное чувство юмора», «Всякое бывает», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Эктор Хименес-Браво заговорил о личном: "Любовь с первого взгляда".
Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер шеф" рассказал, как легко и быстро сделать зимний десерт: "Фаршируем...".
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в постели порассуждал о работе и съемках: "Была тяжелая...".