Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво, который в последнее время активно ведет свой блог, поделился ярким фото, удивив необычным навыком.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоумен опубликовал снимок, на котором засветился на скейте. Хименес-Браво мчал по улице и выглядел очень уверенно.

«Удивительный мир ресторанного бизнеса. За такой большой срок службы в ресторанах, каких только историй не встречал. На первый взгляд покажется, что ситуации произошли из-за ужаснейшего сбоя коммуникации внутри ресторана — но на самом деле этот особый мир очень неоднозначный», - подписал фото Хименес-Браво.

Он поделился несколькими мемами, которые решил посвятить смешным ситуациям, которые случались на его работе.

Стоит отметить, что поклонники оценили шутки и оставили ему массу приятных отзывов.

«Крутая рубрика», «Очень смешно!», «Кайф», «У вас прекрасное чувство юмора», «Всякое бывает», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво заговорил о личном: "Любовь с первого взгляда".

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