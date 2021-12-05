Ресторатор, шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес Браво раскрыл рецепт несложного десерта с "рождественским ароматом".
Так, прославленный кулинар опубликовал пошаговый рецепт запеченых яблок со вкусом глинтвейна в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"🍎Это зимний десерт, даже немного Рождественский! Пора создавать уют и уже ставить елку 😏", - поделился Хименес-Браво.
Для того, чтобы приготовить это необычное лакомства, потребуется 5 яблок одинакового размера, по 100 граммов грецких орехов и изюма, 150 гр коричневого сахара, 10 граммов чая каркаде, специи для глинтвейна (корица, кардамон, гвоздика, имбирь), апельсиновая цедра и 300 мл воды.
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"В яблоках вырезаем внутренность, как на видео. Изюм нарезаем, дробим орехи и фаршируем этой начинкой яблоки.
Делаем маринад: сахар, чай, специи, цедру и воду соединяем в сотейнике и ставим закипать 5 минут на среднем огне.
Заворачиваем фаршированные яблоки и заливаем маринадом.
Ставим запекаться в духовку при 180 градусах 15-20 минут.
И самое вкусное: сметану или йогурт выкладываем на дно тарелки, сверху порцию яблок и наслаждаемся!", - говорится в сообщении.
Пользователи поблагодарили судью "МастерШеф" Хименеса-Браво за простой и вкусный рецепт:
"Наконец-то рецепт ещё и интересный, а то про постельное отношения эктора как-то неловко читать"
"Здорово, красота! 🌺🌺🌺"
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