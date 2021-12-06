Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который вернулся на проект «Голос країни» в качестве тренера 12 сезона, рассказал, зачем ему нужно шоу.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Потап опубликовал фото в тренерском кресле.

«Это Невероятный проект, на который я решил вернуться с надеждой, что встречу новые и яркие голоса, познакомлюсь и открою для себя не прочтенные истории участников, найду к каждому индивидуальный подход и передам свои знания и умения и как артист, как продюсер, как папа и как тренер. Увидимся в Голосе 12!!! Художественный руководитель хорошего настроения Ваш Алексей Потапенко!», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Без Вас и не хотелось смотреть», «Гений», «Супер. Ради Потапа буду смотреть», «Ну такой красивый мужчина», «Очень рады возвращению, Алексей!», «Лучший! очень скучали по вам!», «Я очень рада, что ты снова на Голосе! Это шоу с тобой – просто бомба!», - пишут люди.

Напомним, что Потап насмешил неудачным фото с Осадчей и Кароль.

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