Відома українська співачка Тіна Кароль несподівано засвітилася на одному заході з Потапом (Олексієм Потапенком) після конфлікту.

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі "Потап і Настя".

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На одному заході засвітилися популярні українські зірки. На кадрі - Потап, Катя Осадча, Настя Каменських, Дзідзьо, Андре Тан, Тіна Кароль та Юрій Горбунов.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Як вам знайомство з Тіною Кароль?", "Ого, Потап знає Тіну Кароль", "Ой, нарешті познайомився з Тіною!", "Амнезія пройшла. У тихому вирі чорти водяться".

Нагадаємо, що Тіна Кароль стала хедлайнером на фестивалі Atlas Weekend, який проходив влітку цього року. Muzvar поцікавився, чому не гурт "MOZGI" став самим "цвяхом програми", на відміну від Кароль.

На що Потап відповів: "Ми не знаємо, хто це", а інші учасники групи підхопили жарт, почавши римувати ім'я Тіни Кароль з "карантином" і "Буратіно".

Сама співачка негативно поставилася до такого жарту і прокоментувала цей момент у себе в сторіз.

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