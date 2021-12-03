Олексій Потапенко (Потап), чоловік Насті Каменських, показав, в якому вигляді застав свою дружину, поділившись фото в соціальній мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, Настя Каменських і Потап довгий час співали в дуеті, а потім вирішили одружитися і почали сольні кар'єри. Зараз Потапенко виступає під псевдонімом ПТП, а Каменських стала NK. Потапенко у себе на сторінці Показати, в якому вигляді виявив Настю Каменських і ще одну "дівчинку".
На фото Настя була в спортивному міні, а поруч сидів собака міні. Каменських лежала на килимку для занять фітнесом.
"Спускаюся вниз, а там мене чекають такі дівчата))", - написав Олексій Потапенко під фото.
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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Чудова сім'я!", "Ага, класний песик", "красуні", "Мило".
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