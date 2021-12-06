Жена известного телеведущего и шоумена Григория Решетника, который ведет проекты "Холостяк" и "Україна має талант", впечатлила кадрами с отдыха.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у женщины появилось видео, на котором она пыталась погладить экзотическую птицу.

«Ровно неделю, как я вернулась из Арубы, но воспоминания меня до сих пор не покидают. Особенно в такую погоду, как сейчас за окном! Как и обещала, я привезла Вам средства по уходу с алоэ. Но помогите мне определиться, кому его подарить)) Пишите под этим постом, откуда вы родом и почему любите свой край? Самый интересный рассказ будет награжден», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники стали рассказывать о своей малой родине. Решетник не оставили без комплиментов, обратив внимание на ее стройную фигурку.

«У вас прекрасная фигура», «Класс, мечтаю там побывать», «Это же рай», «Какая красивая», «Вот это фото», «Кристиночка, вам так повезло», «Какая красота», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Решетник растаяла в окружении кавалеров Огневич и Мишиной: "Почувствовала себя…".

Также Politeka сообщала, что Решетник показал, как развлекается на съемочной площадке: "Вот это...".

А еще Politeka писала, что Кристина Решетник засветилась с букетом красных роз: "Украла у "Холостячки?".