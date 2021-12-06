Жена известного телеведущего и шоумена Григория Решетника, который ведет проекты "Холостяк" и "Україна має талант", впечатлила кадрами с отдыха.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у женщины появилось видео, на котором она пыталась погладить экзотическую птицу.
«Ровно неделю, как я вернулась из Арубы, но воспоминания меня до сих пор не покидают. Особенно в такую погоду, как сейчас за окном! Как и обещала, я привезла Вам средства по уходу с алоэ. Но помогите мне определиться, кому его подарить)) Пишите под этим постом, откуда вы родом и почему любите свой край? Самый интересный рассказ будет награжден», - подписала фото звезда.
В комментариях поклонники стали рассказывать о своей малой родине. Решетник не оставили без комплиментов, обратив внимание на ее стройную фигурку.
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«У вас прекрасная фигура», «Класс, мечтаю там побывать», «Это же рай», «Какая красивая», «Вот это фото», «Кристиночка, вам так повезло», «Какая красота», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Кристина Решетник растаяла в окружении кавалеров Огневич и Мишиной: "Почувствовала себя…".
Также Politeka сообщала, что Решетник показал, как развлекается на съемочной площадке: "Вот это...".
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