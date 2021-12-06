"Те, що зараз ми..."

Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде шоу "Холостячка" і "Україна має талант", з прапором в руках зробив зізнання.

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проєктів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". Також нещодавно стало відомо, що він став ведучим нового сезону "Україна має талант".

Так, цього разу телеведучий опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Григорій Решетник взяв український прапор, де зображено назву проєкту "Україна має талант", і влаштував "забіг" з ним на знімальному майданчику.

"Кожен ефір переконуюся, що ми найталановитіша нація світу", — зізнатися Григорій Решетник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео:"100% 🔥 👏 те, що зараз бачимо в ефірі - це неймовірно", "Ось це рівень", "Гриша - ти найкращий ведучий", "Дуже цікава добірка героїв шоу. Є звичайно і банальне, але і є яким реально дивуєшся".

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