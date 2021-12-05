Цікаве фото з дружиною Григорія Решетника, ведучого проектів "Холостяк" і "Холостячка", Христиною, поруч з натовпом красенів, розбурхало Мережу.
Так, 32-річна Христина Решетник, дружина Григорія і мама трьох чудових синів, прямо розцвіла в оточенні колишніх і нинішніх учасників шоу "Холостячка". Христина опублікувала фото в себе в Instagram, передає Politeka.net.
На знімку засвітилися екс-фаворити актриси Ксенії Мішиної (героїні першого сезону "Холостячки") Андрій Рибак, Ілля Рибальченко та інші, а також учасники "Холостячки 2" зі співачкою Златою Огневич, фінал якого тільки-тільки відгримів.
Примітно, що на фото був присутній і сам Григорій Решетник.
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"Відчула себе Холостячкою сьогодні 🥳 😍 ❤ ️ чекаємо всі рішення Злати 🌹 а ви дивитеся?", - підписала знімок Христина.
Користувачі бурхливо обговорюють побачене, а також вибір Огневич - Андрія Задворного.
"Після сьогоднішнього фіналу кращі Гриша і Христина❤️"
"Ну і як вам в ролі холостячки? Сподобалося?"
"Андрія вибере Злата😮 це жах... навіщо я це дивилася😢"
"По одягу, то одягає їй обручку Андрій! Який кошмар!!!! Гидко, якщо буде так! Зло навіть бере, що стільки часу на це витратила, щоб дивитися!"
"Пацани, вкрадіть Злату від Андрія👏"
"Христиночка😘 щиро бажаю вам з Гришею великої любові🙏 🔥❤️"
"Палевно, хто переможець. Його ж на фото якраз і немає🙈 🤭 😱"
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