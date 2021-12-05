Дружина відомого телеведучого Григорія Решетника, який веде проєкти "Холостяк" і "Україна має талант", Христина засвітилася з величезним букетом червоних троянд.

Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більше ніж 10 років, і у них вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.

Так, цього разу дружина Решетника опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Христина Решетник позує перед дзеркалом з величезним букетом червоних троянд. Варто відзначити, що червоні троянди вручають на проєкті "Холостяк", який веде чоловік Христини Григорій Решетник.

"Доброго недільного ранку

У мене тут своя церемонія троянд", - розповіла Христина Решетник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Королева", "Вкрала у Холостячки?", "Красуня", "Ви були б класною Холостячкою", "Ох, Гриша знає, що любить жінка", "Просто неймовірна жінка".

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