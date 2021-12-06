Муж Тони Матвиенко, украинский музыкант и исполнитель Арсен Мирзоян показал, чем его кормит жена, когда он возвращается домой после пробежек.

Как передает Politeka.net, 43-летний Мирзоян активно занимается спортом. Он много бегает, регулярно рассказывая поклонникам, какую дистанцию осилил. В этот раз он решил показать, как любимая жена его мотивирует. Он сфотографировал популярный салат «Селедка под шубой», который для него приготовила Тоня Матвиенко.

«От любимой с любовью – самая полезная еда – чистое здоровье! @tonya_matvienko для этой зимы самая правильная шуба :)», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу отзывов, похвалив его звездную жену.

«Какая Тоня молодец», «Тот случай, когда фото имеет вкус», «Вкусно и полезно», «Что-то до шубы ты никак не добежишь», «Жена – настоящая хозяйка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что любовь Мирзояна и Тони Матвиенко родилась во время проекта «Голос страны». На тот момент Мирзоян был женат.

Напомним, что Арсен Мирзоян спел на сцене с маленькой дочкой, кадры уже в сети: "Невозможно усидеть".

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