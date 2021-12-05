Чоловік Тоні Матвієнко, співак Арсен Мірзоян показав, як проводить недільний ранок – кадрами артист поділився на своїй сторінці в соціальній мережі.
Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян - популярний український артист. У 2011 році став учасником "Голосу", де посів четверте місце серед фіналістів. У зірки є двоє дітей від першого шлюбу, а зараз Мірзоян живе з дочкою народної співачки України Ніни Матвієнко - Тонею. У пари народилася дочка Ніна, після чого вони офіційно оформили стосунки.
В новому пості в Інстаграм Арсен Мірзоян показав, що не зраджує своїй традиції і починає день з пробіжки попри морозну погоду.
«Чудовий ранок! Крос сам себе не пробіжить і традиційний сніданок в @mcdonaldsukraine», - написав співак.
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Світлини коментують користувачі мережі.
«Хороший темп», - відреагувала на пост співака зірка 1+1 телеведуча Соломія Вітвицька.
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